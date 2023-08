Banco central russo reúne-se de emergência após queda do rublo

Leia Também Moeda russa ultrapassa barreira dos 100 rublos por dólar

O rublo, que caiu 7,7% em julho em comparação com o mês anterior, desvalorizou 26,4% durante os primeiros sete meses deste ano.

A tendência descendente do rublo não foi invertida pela decisão tomada esta semana pelo banco central russo de suspender, a partir de 10 de agosto, a compra de divisas no mercado interno, a fim de "reduzir a volatilidade dos mercados financeiros".

O banco central russo vai reunir-se de emergência na terça-feira, 15 de agosto, para discutir as taxas de juro, anunciou esta segunda-feira a instituição liderada por Elvira Niabiullina.A reunião extraordinária, que se realizará um mês antes do que o próximo encontro previsto, ocorre numa altura em que o rublo está a desvalorizar fortemente.Na última reunião de política monetária, o banco central da Rússia elevou a taxa de juro diretora em 100 pontos base, para 8,5%, na primeira alteração desde setembro do ano passado.Segundo o comunicado difundido hoje, o banco irá divulgar um comunicado pelas 10:30 (8:30 em Lisboa).O rublo continua a perder valor face às principais divisas e hoje viu o dólar passar a fasquia dos 100 rublos, o que significa um novo mínimo da moeda russa desde finais de março do ano passado, ainda na fase inicial da invasão da Ucrânia.