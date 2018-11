Avaliação bancária sobe pelo 19º mês e renova máximos de 2008

O valor a que os bancos avaliam as casas, no âmbito do crédito à habitação, tem vindo a renovar máximos de mais de dez anos.

O valor médio da avaliação bancária voltou a subir, em Outubro, renovando máximos de mais de dez anos, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O indicador atingiu os 1.212 euros por metro quadrado no último mês, naquele que foi o 19º mês consecutivo de subidas.





Face a Setembro, a avaliação bancária aumentou sete euros. "Este valor representa um aumento de 0,6% relativamente a Setembro e 6,2% face ao mesmo mês do ano anterior", adianta o INE. O valor a que os bancos avaliam as casas no âmbito da concessão de financiamento para a compra de casa está a negociar no valor mais elevado desde o primeiro trimestre de 2008, quando atingiu os 1.220 euros por metro quadrado.





Foi no preço dos apartamentos que se registou o maior aumento, com o valor médio de avaliação a aumentar 13 euros em Outubro, para 1.277 euros por metro quadrado. Já nas moradias, o valor médio de avaliação diminuiu um euro para 1.110 euros por metro quadrado.