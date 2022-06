Bancos financiam 1.320 milhões para comprar casa em abril

O ritmo de financiamento para a compra de casa abrandou, em abril, o mês em que entraram em vigor as novas restrições ao crédito à habitação. Foram concedidos nesse mês 1.320 milhões de euros em novos empréstimos para a aquisição de habitação, o que representa uma descida de 22% face ao montante emprestado em março, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

O alívio das novas operações coincide com a entrada em vigor das novas restrições ao crédito, no seguimento de uma atualização da medida macroprudencial do Banco de Portugal para o crédito. Desde o início de abril que os novos financiamentos devem ter uma maturidade máxima de 40 anos apenas para mutuários com idade inferior ou igual a 30 anos. Já para quem tem entre 30 e 35 anos, o prazo máximo recomendado desce para 37 anos, reduzindo-se outros dois anos, para um prazo máximo de contrato de 35 anos, para mutuários com mais de 35 anos.

O objetivo desta medida é caminhar para uma "convergência gradual para uma maturidade média de 30 anos até final de 2022". Uma convergência que, segundo o supervisor, não estaria a acontecer.

Também nas outras finalidades de crédito foi registada uma quebra face aos montantes emprestados em março. O crédito para consumo diminuiu para 416 milhões de euros e o crédito para outros fins cedeu para 175 milhões de euros em abril. No total dos empréstimos a particulares, os bancos concederam 1.910 milhões de euros.



Os juros a que os bancos emprestam dinheiro às famílias têm subido, em linha com a evolução das taxas de referência na Zona Euro. A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação subiu para 1,06% (face a 1,03% em março), o valor mais elevado desde julho de 2020. Já no crédito ao consumo, a taxa de juro média diminuiu para 7,79%, em comparação com 7,83% no mês anterior.



Já no caso das empresas, o montante de novos empréstimos concedidos pelos bancos, em abril, foi de 1.709 milhões de euros, o que representa uma redução de 520 milhões em relação a março. Esta diminuição verificou-se quer nos empréstimos até 1 milhão de euros, em que o montante emprestado foi de 952 milhões de euros, quer nos empréstimos acima de 1 milhão de euros, em que o montante foi de 758 milhões de euros.



A taxa de juro média manteve-se em 1,86%, subindo para 2,13% nos empréstimos até 1 milhão de euros e reduzindo-se para 1,52% nos empréstimos acima de 1 milhão de euros.