Na lista encontram-se ainda as cinco maiores instituições bancárias a operar em Portugal, como o Novo Banco (1,27), Caixa Geral de Depósitos (1,26), BPI (1,08), Santander Totta (1,05) e BCP (1,02).



Em segundo lugar está o Abanca, com 1,98 reclamações por mil contratos de crédito para habitação, e em terceiro o Montepio com 1,37 reclamações por mil contratos. A média do BdP foi de 117 reclamações por cada 100 mil contas de depósito.Na lista encontram-se ainda as cinco maiores instituições bancárias a operar em Portugal, como o Novo Banco (1,27), Caixa Geral de Depósitos (1,26), BPI (1,08), Santander Totta (1,05) e BCP (1,02). Estes bancos "tiveram, em média, mais do que uma reclamação por trimestre em 2022", indica ainda o supervisor nacional.



Em segundo lugar está o Abanca, com 0,62 reclamações por mil contas, e em terceiro o Banco CTT com 0,55 reclamações por mil contas.



A média do BdP foi de 35 reclamações por cada 100 mil contas de depósito.



No ano passado, o Banco de Portugal recebeu 1815 reclamações por mês, mais 12,7% do que em 2021. E foram encontradas irregularidades em 2,2% das reclamações encerradas. Os produtos que registaram maior número de reclamações foram "o crédito aos consumidores, os cartões de pagamento e o crédito à habitação e hipotecário", o que resulta num total de 79,1%.

Já nas contas dos depósitos à ordem, a lista é encabeçada pelo AtivoBank, do BCP, que registou o maior número de reclamações em 2022, de 0,73 reclamações por mil contas de depósitos.