Créditos com risco mais elevado caíram de 35% para 9% desde as recomendações do Banco de Portugal

As instituições financeiras nacionais implementaram as recomendações de caráter macroprudencial implementadas pelo Banco de Portugal, no início de julho de 2018, conclui um relatório divulgado esta quarta-feira pelo regulador. Os novos limites já estão a refletir-se numa redução do perfil de risco dos empréstimos: os créditos à habitação com perfil de risco mais elevado baixaram de 35% para 9%, em março deste ano.

As limitações à concessão de novo crédito impostas pelo regulador, no ano passado, estão a produzir os efeitos desejados pelo Banco de Portugal, com os bancos a apertarem as condições de financiamento às famílias, no que diz respeito à taxa de esforço exigida e ao valor do imóvel financiado.



Segundo o relatório de acompanhamento da recomendação macroprudencial sobre novos créditos a consumidores, hoje divulgado, "entre julho de 2018 e março de 2019, a percentagem de empréstimos à habitação com perfil de risco mais elevado produziu-se de 35% para 9%, compensada por um aumento da percentagem de crédito à habitação concedido a mutuários com perfil de risco intermédio".

No final de março deste ano, cerca de metade dos novos contratos encontravam-se no perfil de risco médio, o que representa um aumento de 28 pontos percentuais face a julho, o mês em que entraram em vigor as recomendações do regulador.

Segundo o Banco de Portugal, o setor financeiro está a cumprir os limites. No que diz respeito à taxa de esforço, cerca de 90% das novas operações de crédito ao consumo e à habitação foram concedidas a mutuários com uma taxa de esforço inferior ou igual a 50%.





O Banco de Portugal previa a possibilidade dos bancos concederem uma percentagem de 5% do crédito com uma taxa de esforço superior a 60%. Um limite que também foi cumprido, com o número de empréstimos com uma taxa de esforço superior a 60% a reduzir-se de 16% para 4%, entre julho de 2018 e março.