Juros beneficiam 9,5 vezes mais a banca portuguesa

O aumento da margem financeira, com o encaixe com crédito à habitação a subir mais do que a remuneração da poupança, tem dado maior rentabilidade à banca. A diferença entre os dois produtos cresceu 142 pontos base em Portugal contra 14 pontos na Zona Euro.

Juros beneficiam 9,5 vezes mais a banca portuguesa









