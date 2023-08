Juros da casa nos Estados Unidos atingem 7,09%, o nível mais alto desde 2002

Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), citados pela Bloomberg.

O agravamento dos juros do crédito à habitação tem estado a afetar as famílias na Europa, mas também nos Estados Unidos. A taxa média ultrapassou os 7% no país, atingindo assim o valor mais elevado desde abril de 2002.A taxa de juro fixa média aplicável a novos créditos à habitação a 30 anos fixou-se em 7,09% na semana passada, contra 6,96% na semana anterior, de acordo com dados daA tendência está relacionada com a estratégia de aumento intervalo de taxas dos juros federais da Reserva Federal dos EUA. O ciclo começou em março de 2022, tendo os decisores liderados por Jerome Powell subido os juros em 525 pontos base para o atual intervalo entreA prestação mensal para um empréstimo de 600 mil dólares a 30 anos está em 4.028 dólares, o que compara com 2.601 dólares antes do início do ciclo, de acordo com cálculos da agência. O comité de política monetária já sinalizou que poderão ser precisos mais aumentos para fazer face à inflação.À recente subida nos custos de financiamento das famílias junta-se o agravamento dos preços das casas, o que está a levar os níveis de acessibilidade da habitação para o pior ponto desde 1984, segundo o Black Knight Inc."A procura tem sido afetada por constrangimentos na acessibilidade, mas os baixos inventários mantêm-se como a principal causa para a paralisação de vendas de casas", explicou Sam Khater, economista-chefe da Freddie Mac.