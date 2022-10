Juros da casa sobem há seis meses consecutivos. Atingem 1,144% em setembro

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o aumento foi ainda mais expressivo, com a taxa de juro a avançar para 1,775% em setembro, de 1,523% em agosto.Para o destino de financiamento aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu 13,3 pontos base face a julho, para 1,160%. Já neste tipo de contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro aumentou 24,7 pontos base face ao mês anterior, fixando-se em 1,775%.O capital médio em dívida aumentou 339 euros, fixando-se em 61 089 euros. A prestação média subiu quatro euros, para 272 euros, representando um aumento de 14,8% em termos nominais face ao valor observado em setembro de 2021. Nos contratos nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 26 euros, para 471 euros.