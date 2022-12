Juros da casa sobem pelo oitavo mês para o nível mais alto em dez anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de juro implícita dos contratos de crédito à habitação não pára de aumentar e novembro não foi exceção, segundo a informação prestada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Ao oitavo mês de subidas, a taxa de juro implícita foi 1,597% em novembro, uma subida de 26,9 pontos face a outubro, em linha com a forte subida que a Euribor tem registado. O valor é o mais alto desde dezembro de 2012.

Por sua vez, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,061% em outubro para 2,365% em novembro.



Já para o destino de financiamento de aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu 26,4 pontos base para 1,606%.



Leia Também Juros da casa sobem há sete meses consecutivos e ultrapassam os 2% Já para o destino de financiamento de aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu 26,4 pontos base para 1,606%.Nos contratos deste tipo celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro aumentou 31,8 pontos base face ao mês anterior, fixando-se em 2,372%.

Prestação da casa em máximos de 2009

Também a prestação da casa paga pelas famílias portuguesas aos bancos voltou a aumentar em novembro, mais concretamente 9 euros, para 288 euros, o valor mais elevado desde maio de 2009. Deste montante total, 29% correspondem a pagamento de juros e 71% a capital amortizado.

Em termos homólogos, a componente de juros representava 16% do valor médio da prestação (523 euros). Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu 18 euros, para 507 euros, o nível mais elevado da série, ou seja desde fevereiro de 2002, segundo a informação disponibilizada no site do INE.

Por sua vez, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 250 euros face a outubro, fixando-se em 61.763 euros. Já no caso dos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o montante médio em dívida caiu 1.464 euros, numa análise em cadeia, para 129.164 euros.

Notícia atualizada às 11:27