Nova almofada financeira deverá subir requisitos de fundos próprios do BCP em 26 pontos base

A nova almofada financeira criada pelo Banco de Portugal (BdP) para mitigar o risco de crédito deverá aumentar os requisitos de fundos próprios do BCP em 26 pontos base, segundo a estimativa do próprio banco liderado por Miguel Maya, enviada esta sexta-feira, 17 de novembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





No comunicado entregue ao supervisor, a instituição financeira começa por explicar que "foi notificado pelo Banco de Portugal sobre a decisão de implementação de uma reserva para risco sistémico setorial, que visa reforçar a resiliência do sector bancário face a uma deterioração das condições económicas e/ou correção significativa inesperada dos preços do imobiliário residencial".





E continua, destacando que "esta decisão de imposição desta medida que visa a constituição de uma reserva para risco sistémico setorial se traduziria em base proforma num aumento estimado dos requisitos de fundos próprios em 26 pontos base".





Os bancos em Portugal vão ter de criar uma nova almofada financeira para acautelar riscos relacionados com crédito à habitação. A medida, anunciada esta quarta-feira pelo BdP diz respeito a uma reserva de 4% do total da carteira de empréstimos a particulares que tenha imóveis como colateral e será revista a cada dois anos.