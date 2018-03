Novo crédito à habitação em mínimos de Abril

Depois do forte aumento registado no último mês do ano passado, as novas operações de financiamento para a compra de casa caíram em Janeiro.

Miguel Baltazar/Negócios

Os bancos emprestaram 634 milhões de euros para a compra de casa, em Janeiro, revelam os dados do Banco de Portugal, publicados esta terça-feira. Este montante é mesmo o mais baixo desde o passado mês de Abril. No mês anterior, o valor dos novos empréstimos tinha superado os 800 milhões de euros, sendo o melhor mês desde Abril de 2010.



O ano arrancou com uma ligeira quebra no valor dos empréstimos concedidos para a compra de casa. Foram emprestados 634 milhões de euros, o que representa uma queda de 22,6% face ao mês anterior. É mesmo o valor mais baixo em oito meses, de acordo com os dados do Banco de Portugal. Ainda assim, este valor é superior aos 553 milhões de euros concedidos no mesmo mês do ano passado.



Também no crédito ao consumo se registou uma descida. Foram emprestados 342 milhões de euros, o que fica abaixo dos 401 milhões de euros emprestados em Dezembro. Foi o valor mais baixo desde Julho.



Quanto às novas operações de crédito para outros fins, foram concedidos 135 milhões de euros. Mais uma vez, este valor ficou abaixo dos 183 milhões de euros emprestados em Dezembro. Neste caso, é o valor mais baixo desde Agosto de 2015.



No total, os bancos emprestaram 1.111 milhões de euros às famílias no primeiro mês do ano. Um montante que representa uma quebra de quase 21% face a Dezembro. Desde Abril, quando foram concedidos 955 milhões de euros, que os bancos não emprestavam tão pouco dinheiro às famílias.



Também no caso das empresas se verificou uma queda das novas operações. Foram concedidos 2.948 milhões de euros, menos 15,2% do que em Dezembro. Ainda assim, este valor supera os 2.265 milhões de euros emprestados no mesmo mês do ano passado.



A queda verificou-se tanto nas grandes como nas pequenas e médias empresas. As operações até um milhão de euros ascenderam a 1.368 milhões de euros, menos 11,8% do que em Dezembro. Já as operações acima de um milhão de euros totalizaram os 1.580 milhões de euros, menos 17,9% do que um mês antes.



(Notícia actualizada às 11:55 com mais informação)