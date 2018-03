Novo crédito ao consumo em mínimos de Setembro

Os bancos e as financeiras emprestaram mais de 560 milhões de euros em crédito ao consumo. Trata-se do valor mais baixo em quatro meses.

O crédito ao consumo, no primeiro mês do ano, recuou ligeiramente face a Dezembro, período marcado pelo Natal. Atingiu mesmo o valor mais reduzido desde Setembro. Contudo, foi emprestado mais dinheiro do que no mesmo mês do ano passado, revelam os dados do Banco de Portugal. Foram concedidos 563,36 milhões de euros, em Janeiro.





O Banco de Portugal revelou, esta quinta-feira, que os bancos e as financeiras emprestaram 563,36 milhões de euros aos consumidores. Um valor que representa uma queda de 6,3% face aos 601,35 milhões de euros emprestados em Dezembro. Os últimos meses do ano são tipicamente aqueles onde as novas operações de crédito ao consumo atingem os valores mais elevados devido às comemorações relacionadas com o Natal e a Passagem de Ano.





Face ao mês anterior, o montante emprestado caiu na maioria dos segmentos, sendo uma das excepções os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto. Neste segmento, foram emprestados 91,96 milhões de euros, mais 0,58% do que um mês antes.