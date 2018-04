Taxa de juro do crédito à habitação em máximos de 14 meses

A taxa de juro implícita dos créditos à habitação em Portugal subiu para 1,025%, em Março, o que compara com os 1,023% de Fevereiro.

Depois de ter voltado a recuar em Fevereiro, a taxa de juro implícita do crédito à habitação subiu ligeiramente, em Março, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Atingiu os 1,025%, o que representa o valor mais elevado desde Janeiro de 2017, quando se situou exactamente no mesmo nível.



"A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 1,025%, 0,2 pontos base acima do mês anterior", refere o INE. Mas os contratos mais recentes, celebrados nos últimos três meses, viram a sua taxa cair em quatro pontos-base para 1,562%, em Março.



No destino de financiamento aquisição de habitação, que é o mais relevante, a taxa de juro implícita para o total dos contratos também subiu para 1,047%. Mas nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento caiu de 1,598%, em Fevereiro, para 1,556%.