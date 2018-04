Novo crédito ao consumo supera os mil milhões em 2018

As novas operações de crédito ao consumo aumentaram mais de 18% nos primeiros dois meses do ano, de acordo com o Banco de Portugal.

As instituições financeiras emprestaram 573 milhões de euros em crédito ao consumo, no mês de Fevereiro. Um valor que elevou para 1,14 mil milhões de euros o valor concedido nos dois primeiros meses do ano, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal. Este valor representa um aumento de 18,3% face aos primeiros dois meses do ano passado.



O arranque de 2018 tem significado a manutenção da tendência de crescimento na concessão de crédito ao consumo. O dinheiro emprestado nos dois primeiros meses do ano é mesmo o mais elevado concedido neste período desde pelo menos 2012 que foi quando os dados começaram a ser divulgados pelo supervisor.



A maior parte dos 573 milhões de euros emprestados em Fevereiro foi canalizado para o crédito pessoal sem finalidade específica. Quase 45% do dinheiro foi concedido neste segmento, ou seja, um total de 255,6 milhões de euros, mais 7,6% do que no mês anterior.





Seguiu-se o crédito automóvel, que continua a ser um dos principais motores do crédito ao consumo. Este segmento captou 39,2% do dinheiro emprestado. Na locação financeira ou ALD para carros novos, foram emprestados 26,7 milhões de euros, mais 1,68% do que em Janeiro. Já nos veículos usados foram concedidos 6,47 milhões de euros, menos 15,25% do que um mês antes.





Já na modalidade com reserva de propriedade e outros de veículos novos foram concedidos 46 milhões de euros, pouco mais (0,09%) do que em Janeiro. E os veículos usados conseguiram 145,6 milhões de euros, menos 2,25% do que um mês antes.