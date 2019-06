Taxas implícitas no crédito à habitação renovam máximos de junho de 2016

As taxas de juro implícitas no crédito à habitação subiram, em maio, pelo sexto mês consecutivo para o valor mais alto desde junho de 2016.



"A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação aumentou pelo sexto mês consecutivo, passando dos 1,073% em abril para os 1,080% em maio", adiantou esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE). O indicador continua, assim, no valor mais elevado em quase três anos. Apesar da subida agregada no mês de maio, nos novos contratos, o juro implícito baixou de 1,411%, em abril, para 1,394%.