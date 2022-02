Apreendidos 3.600 milhões em bitcoin roubadas em 2016

As autoridades norte-americanas apreenderam cerca de 3,6 mil milhões de dólares em bitcoin roubadas num ataque à plataforma Bitfinex em agosto de 2016, anunciou o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.Ilya Lichtenstein e a sua mulher, Heather Morgan, foram detidos esta terça-feira de manhã e serão presentes num tribunal federal em Manhattan ainda hoje.O casal é suspeito de ter conspirado para "branquear" 119.754 bitcoin roubadas por um hacker que violou os sistemas de segurança da Bitfinex."As detenções de hoje e a maior apreensão de dinheiro de sempre pelo DoJ mostram que as criptomoedas não são um porto seguro para os criminosos, refere, em comunicado, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco. "Numa tentativa fútil de manter anonimato digital, os arguidos lavaram fundos roubados através de um labirinto de transações em criptomoedas", acrescenta o comunicado.A Bitfinex é a "exchange" associada à maior "stablecoin" do mundo, a Tether. Aquando do ataque, as criptomoedas roubadas tinham um valor estimado em cerca de 71 milhões de dólares, agora, o valor total do roubo ascende a cerca de 4.500 milhões de dólares.O comunicado do DoJ refere que o casal utilizou técnicas sofisticadas, incluindo "utilização de identidades fictícias para criar contas online; recurso a programas de computador para transações automáticas, uma técnica de lavagem de dinheiro que permite um elevado número de transações num curto espaço de tempo".Lichtenstein, de 34 anos, e Morgan, de 31, podem ser condenados a penas de até 20 anos de prisão pelas acusações de lavagem de dinheiro. Mas poderão ainda ser sentenciados com penas até cinco anos por conspiração para defraudar os Estados Unidos, nota o comunicado.