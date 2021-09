"Benfica, Porto e Sporting têm miopia financeira" na criptoeconomia

Os três maiores clubes de futebol em Portugal, o Benfica, o Porto e o Sporting, continuam sem acompanhar alguns dos maiores clubes da Europa na entrada no mundo dos criptoativos, através da criação de NFT (ativos não fungíveis). Até ao momento, apenas o Estrela da Amadora, que milita na segunda divisão, lançou um "fan token" – um desses tipos de ativos – entre os clubes nacionais.





"Não é aceitável que clubes com a grandeza de Benfica, Porto e Sporting não tenham ainda lançado um ‘token’. Mostra que existe uma miopia financeira nesta campo dos criptoativos", diz Paulo Lopo, antigo presidente da SAD do Leixões, e responsável pelo lançamento deste projeto no Estrela da Amadora através de um protocolo com a sua empresa Betsplayers.



Questionado pelo Negócios, o Benfica diz "estar atento ao fenómeno da ‘blockchain’ há mais de 3 anos" e que, durante a presente época desportiva, "encontraremos a melhor solução de a satisfazer a integração do universo de fãs Benfiquistas neste novo mundo digital". Os encarnados foram o primeiro clube em Portugal a aceitar criptomoedas na aquisição de produtos nas suas lojas.

Já o Sporting, disse ao Negócios que lançou um acordo com a Bitci, a meio deste mês, com o objetivo de lançar um "fan token" do clube, que será lançado em breve. A empresa, que já tem acordos semelhantes com outros clubes europeus, principalmente na Turquia, vai patrocinar as camisolas de algumas equipas do clube de Alvalade. O Porto não respondeu às perguntas colocadas até à data desta publicação. A seleção portuguesa de futebol tem o seu próprio "token" na empresa Socios.com desde junho.



"Os NFT continuam a mostrar-se muito promissores no mundo desportivo, mas o espaço em si ainda tem muitos desafios a serem superados", admite Amrit Kumar, presidente e co-fundador da Zilliqa, uma empresa que carimbou com Jorge Mendes um protocolo para a venda deste tipo de criptoativo, ao Negócios. Em termos globais, desde a arte até ao desporto, as vendas de NFT no primeiro semestre deste ano atingiram os 2,47 mil milhões de dólares, que compara com os 13,7 milhões no período homólogo.



A procura por este tipo de produtos tem levado os maiores clubes da Europa a lançar os chamados "fan tokens". A auditora Deloitte estima que em 2023 todos os clubes das maiores ligas europeias tenham algum tipo de NFT associado. A Crypto.com, uma outra empresa de venda de criptoativos, pagou para se tornar um dos patrocinadores oficiais da Serie A italiana. Outra destas empresas, a Sorare, tornou-se patrocinadora da La Liga espanhola e vai lançar fan tokens dos jogadores dos dois primeiros escalões.