Binance chega a acordo para comprar FTX e vai criar "gigante" do mercado cripto

Acaba de nascer um novo gigante do mercado cripto. A Binance chegou a acordo para comprar a FTX.com, na sequência do desmoronamento da FTT, a criptomoeda ligada à plataforma liderada por Sam Bankman Fried.

A operação foi anunciada pelo CEO da FTX no Twitter. "Para proteção dos utilizadores chegámos a acordo para a transação estratégica com a Binance", escreveu Sam Bankman Fried.





"As coisas funcionam em ciclo, o primeiro investidor é o último: chegámos a um acordo sobre uma transação estratégica com Binance para a compra da FTX.com", indicou.





1) Hey all: I have a few announcements to make.



Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.). — SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022

Já o CEO da maior plataforma do mundo, Changpeng Zhao ("CZ"), explicou na mesma rede social que "esta tarde a FTX pediu-nos ajuda".



"Há uma crise significativa de liquidez. Para proteção dos utilizadores assinámos um acordo não vinculativo para comprar integralmente a FTX.com e ajudar a resolver esta crise de liquidez", explicou.





This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days. — CZ Binance (@cz_binance) November 8, 2022





Ambos os criptomilionários asseguraram que o processo deve ser concluído nos próximos dias.



Tanto as operações nos EUA da FTX e da Binance não estão abrangidas por este acordo, segundo a informação avançada pelo próprio Sam Bankman Fried num tweet.





A FTT, a criptomoeda do Alameda Research, o braço de investigação e investimento da FTX, chegou a cair 20% durante a madrugada lisboeta, após o CEO da Binance, Changpeng Zhao (também conhecido como "CZ") ter anunciado no Twitter que a maior plataforma cripto do mundo se iria desfazer de todas as FTT.

"Depois da Binance ter saído do capital da FTX no ano passado, recebeu cerca de 2,1 mil milhões de dólares em Binance USD e FTT. [Assim], devido às mais recentes notícias, decidimos que vamos vender as FTT que ainda detemos", escreveu CZ no Twitter.

Em causa estava uma notícia avançada pela Coindesk, no final da semana passada, de que parte significativa do balanço da Alameda Research é composta por FTT e solana, o que levantou preocupações entre os investidores sobre a possível falta de liquidez do braço de investimento e investigação da FTX.

O movimento de "sell-off" de ativos detidos em contas da FTX acabou por inclusivamente obrigar a plataforma a duplicar o valor do "juro" pago pelo depósito de criptoativos (de forma a garantir a liquidez da plataforma e validação dos mesmos) de 5% para 10%, segundo a Coindesk.

O site de notícias cripto informou ainda que os utilizadores estão a ter alguns problemas em converter as criptomoedas detidas em moeda fiduciária de forma a levantar os ativos custodiados na platafoma. No entanto, o CEO da FTX, Sam Bankman Fried já assegurou no Twitter que as operações estavam a ser processadas.





Após o anúncio desta operação, o token da FTX inverteu a tendência e segue a somar 22,74%, espalhando a onda de otimismo por outras criptomoedas. A bitcoin soma 4,59% para 20.413,33 dólares, enquanto a ethereum sobe 6,22% para 1.551,29 dólares. Por sua vez, a capitalização total do mercado das criptomoedas alivia as perdas, tendo passado para uma queda de 0,74%, estando já na fasquia de um bilião de dólares.



(Notícia atualizada pela última vez às 18:48h).