Binance processou 346 milhões de dólares da Bitzlato

A maior plataforma de criptomoedas do mundo, a Binance, fez parte da lista de entidades que processaram ativos da Bitzlato, cujo fundador, Anatoly Legkodymov, foi detido pelas autoridades norte-americanas na semana passada, suspeito de crimes de "lavagem de dinheiro", avança a Reuters.Através do acesso aos registos da blockchain, a agência noticiosa refere que a Binance processou quase 346 milhões de dólares (318 milhões de euros) em bitcoin para a Bitzlato.Além da Binance, há mais duas entidades que processaram estes pagamentos entre maio de 2018 e setembro de 2022, a LocalBitcoins e um site de investimento em cripto chamado Finiko, segundo os dados do gabinete de crimes financeiros do Tesouro dos EUA, citados pela Reuters.A operação internacional "CryptoStorm" descobriu que os suspeitos, de nacionalidade russa e ucraniana, tinham criado e desenvolvido a Bitzlato, com intuito de converter criptomoedas em rublos, suspeitando-se que tenha sido utilizada para branqueamento de capitais, provenientes de atividades ilícitas, tais como ciberataques, fraudes e vendas fraudulentas.Em Portugal, a PJ também participou desta operação, em conjunto com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).