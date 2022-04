Binance vai dar 70 euros em cartão todos os meses a refugiados ucranianos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Binance lançou um cartão cripto para todos os refugiados ucranianos obrigados a deslocarem-se para o Espaço Económico Europeu (EEE), devido à invasão russa, informou a plataforma liderada por Changpeng Zhao (na foto) ao Negócios.

O cartão, criado em parceria com a Contis, vai permitir que os refugiados ucranianos efetuem ou recebam pagamentos e façam compras em lojas que aceitem pagamentos em cartão, já que no exato momento da compra, as criptomoedas são convertidas em moeda fiduciária.

Além disso, a maior plataforma cripto do mundo está a trabalhar com várias organizações sem fins lucrativos, como a Rotary e a Palianytsia, para contribuírem com ajuda financeira.

Os refugiados, verificados por organizações locais sem fins lucrativos, que se candidatarem aos cartões vão ainda receber 75 unidades do criptoativo oficial da Binance, o Binance USD (cerca de 70 euros à taxa de câmbio atual) todos os meses durante três meses, no cartão.

Para acederem a este cartão grátis, os refugiados terão de utilizar uma conta existente registada na Ucrânia ou registar uma nova conta com a morada ucraniana.

Para Kirill Khomyakov, diretor-geral de Binance na Ucrânia, citado pelo comunicado,"faz parte da nossa responsabilidade ajudar as pessoas que sofreram com a guerra e foram forçadas a deixar as suas casas".