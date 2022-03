Cripto em Portugal sem exposição às sanções russas

As plataformas supervisionadas pelo Banco de Portugal estão em contacto com o supervisor, mas ainda nenhuma reportou qualquer atividade relacionada com sancionados, sabe o Negócios. Nos bancos portugueses, há apenas uma conta bancária detida por um oligarca russo com pouco mais de 200 euros, que já foram congelados de forma automática.

