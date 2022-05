Está fechada a primeira aquisição de casa com criptomoedas em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A mediadora imobiliária portuguesa, Zome, realizou a primeira escritura pública em Portugal onde foi realizada uma permuta direta entre criptoativos e o imóvel sem necessidade de uma conversão em euros.





"A primeira transferência de um ativo digital para um ativo físico - uma casa - sem qualquer conversão para euros foi concretizado com um apartamento T3, em Braga", refere a Zome em comunicado. A mediadora avança ainda que esta foi a primeira permuta direta cripto a ser realizada na Europa.





A operação foi intermediada pela sociedade de advogados Antas da Cunha ECIJA e outros parceiros do Crypto Valey, na Suíça. A assinatura da escritura foi testemunhada pelo próprio Bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Silva.

Para o futuro a empresa garante que está empenhada em "continuar a apostar na tecnologia e posicionar-nos na linha da frente no mundo web 3.0".



Em meados de abril, em entrevista ao Negócios, Jorge Batista da Silva já tinha reconhecido que há cada vez mais particulares e fundos imobiliários a quererem adquirir casas com cripto, o que levou a Ordem dos Notários a emitir uma série de orientações não vinculativas para ajudar no processo de assinatura de contratos-promessa e escrituras públicas.