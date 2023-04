Europa avança com lista negra cripto

O Parlamento Europeu vai votar esta semana as alterações ao diploma que rege as informações que acompanham as transferências de fundos de investimento, para incluir o rastreamento de transações com criptoativos. Além das transações em si, o diploma encarrega a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) de elaborar uma lista negra de prestadores de serviços cripto não conformes.



