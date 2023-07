Evasão fiscal é a "maior ameaça das criptomoedas", alerta FMI

Partilhar artigo



Qual pode ser a maior ameaça das criptomoedas às economias? A evasão fiscal, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). Assim os Estados devem trabalhar por um enquadramento jurídico "claro, coerente e eficaz para tributar criptomoedas".



A organização explica, num estudo publicado no seu blog, que as "transações com criptomoedas são semelhantes às transações em dinheiro, no sentido de terem potencial ...