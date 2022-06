Maior plataforma cripto do mundo recorre a tecnologia com ADN português

A Anchorage Digital criou a primeira rede de intercâmbio na indústria de exchanges de custódia, "oferecendo a instituições o acesso direto aos pares de ativos digitais mais trocados nas bolsas mais reconhecidas", informou o unicórnio liderado pelo português Diogo Mónica em comunicado.





A Binance é a primeira plataforma a entrar nesta rede, sendo depois a vez da CoinList, Blockchain.com, Strix Leviathan e Wintermute.





"As finanças tradicionais seguem há já muito tempo este modelo; e se a indústria da cripto pretende cultivar o mesmo nível de confiança com investidores e com o público, é preciso seguirmos as mesmas práticas", afirma Diogo Mónica, presidente e cofundador da Anchorage Digital.





Com esta ferramenta, a Anchorage resolve um problema técnico, eliminando a necessidade de os "traders" realizarem um depósito prévio individual em contas em múltiplas bolsas por forma a obter a melhor cotação, enquanto minimiza o impacto nas operações de tesouraria das exchanges e reduz o risco geral de crédito de contraparte.