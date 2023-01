N26 lança negociação cripto em Portugal

O banco digital N26 anunciou esta terça-feira a extensão da negociação de criptoativos a clientes de Portugal, Alemanha, Suíça, Bélgica e Irlanda, informou a empresa em comunicado.O banco alemão vai assim disponibilizar cerca de 200 criptomoedas de forma gradual, ao longo das próximas semanas. A negociação vai ser feita diretamente através da aplicação.Em 2022, a N26 começou a oferecer este serviço aos clientes apenas na Áustria, naquele que marcou o primeiro passo para a disponibilização deste tipo de ativos aos seus clientes."Não contando com as flutuações do mercado, as criptomoedas permanecem um ativo requisitado e interessante para os investidores, e uma parte do sistema financeiro em crescimento. O comércio de criptomoedas é, muitas vezes, a porta de entrada de uma nova geração de investidores que pretendem explorar formas de aumentar o seu património", explica Valentin Stalf, cofundador e CEO do banco.