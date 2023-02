N26 está sem liderança na Península Ibérica. Novo CEO deverá ser novamente espanhol

Leia Também N26 lança negociação cripto em Portugal

O banco digital N26 está sem líder para Portugal e Espanha, estando neste momento em processo de recrutamento. O Negócios sabe que ainda não é desta que o gestor para a Península Ibérica deverá ser português.Marta Echarri, que esteve dois anos à frente do banco alemão na Península Ibérica, trocou o cargo para se tornar conselheira para a Europa numa outra empresa financeira, segundo fontes contactadas pelo Cinco dias.Até ao momento, Marta Echarri ainda incluiu esta informação na página do LinkedIn, mas a publicação espanhola refere que as funções da gestora já foram repartidas internamente até ser contactado um novo gestor para Portugal e Espanha.Quanto à nacionalidade do próximo "manager" para a Península Ibérica, fontes próximas do processo explicaram ao Negócios que "possivelmente será uma pessoa espanhola, já que Espanha representa um dos quatro mercados estratégicos do N26".O N26 é um neobank alemão, fundado em 2013 por Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal e tendo o primeiro produto sido lançado no início de 2015. Em 2016, recebeu um investimento de 10 milhões de euros da Valar Ventures, capital de risco cofundada por Peter Thiel, ex-Paypal. Atualmente, o N26 tem milhões de clientes em 25 mercados, incluindo Portugal.Recentemente o banco digital anunciou a extensão da negociação de criptoativos a clientes de Portugal, Alemanha, Suíça, Bélgica e Irlanda, informou a empresa em comunicado.