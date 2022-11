Plataforma de empréstimos cripto Genesis nega que vá pedir proteção contra credores

Zhao Changpeng recusou, com receio de um conflito de interesses.



Segundo a mesma notícia, a Genesis também terá realizado uma tentativa com a Apollo Global Management para ajudas ao nível de capital.

A Genesis, uma plataforma dedicada a empréstimos cripto e que suspendeu as operações de resgate de ativos após o "crash" da plataforma FTX, revelou que não tem planos imediatos de pedir proteção contra credores."Não temos planos iminentes para pedir proteção contra credores. O nosso objetivo é resolver a situação atual consensualmente sem necessidade de pedir proteção contra credores", explicou um porta-voz da empresa através de um email enviado à Reuters.De acordo com uma notícia do Wall Street Journal, a Genesis terá feito uma aproximação à Binance com o objetivo de levantar capital para a unidade de empréstimos, mas a plataforma liderada por