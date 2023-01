Genesis: Mais um nome sonante das cripto não resiste ao efeito dominó da FTX

Leia Também Cai mais um gigante cripto: BlockFi pede proteção contra credores

The Wall Street Journal noticiou que a Genesis terá feito uma aproximação à Binance com o objetivo de levantar capital para a unidade de empréstimos, mas a plataforma liderada por Changpeng Zhao

recusou, com receio de um conflito de interesses.



Segundo a mesma notícia, a Genesis também terá realizado uma tentativa com a Apollo Global Management para ajudas ao nível de capital.

O mercado das criptomoedas prepara-se para assistir à queda de mais um nome de destaque. A Genesis, plataforma de empréstimos cripto, prepara-se para avançar esta semana com um pedido de proteção contra credores, ao abrigo do capítulo 11 da lei de falência dos EUA, segundo fontes conhecedoras do assunto, citadas pela Bloomberg.A empresa focada em empréstimos, pertencente ao Digital Currency Group, tem estado em negociações sob regime de confidencialidade com vários credores devido à crise de liquidez.O Digital Currency Group está sob pressão desde que o "hedge fund" Three Arrows Capital faliu. A situação foi agravada com o "crash" da FTX, onde a Genesis detinha alguns ativos.Aliás, em novembro, após a FTX ter pedido proteção contra credores, a Genesis congelou os levantamentos de ativos, para garantir a sua liquidez.Apesar de estar fora da lista das 50 maiores plataformas cripto do mundo, a Genesis ganhou destaque pela sua parceria com a Gemini, a 10.ª maior plataforma do mundo.A Gemini tinha uma acordo com a Genesis de forma a poder oferecer aos seus clientes a funcionalidade de emprésimos cripto, o "Gemini Earn".Em janeiro, a Gemini divulgou uma carta aberta a alegar que a Genesis e sua empresa-mãe, o Digital Currency Group (DCG), defraudaram a Gemini e mais de 340 mil utilizadores do Gemini Earn.Apesar das dificuldades, a Genesis recusou no final do ano passado a ideia de pedir de proteção contra credores.Na altura, o