Portugal alcança este mês os 10 ATM de criptomoedas

A Mind The Coin, uma das empresas cripto portuguesas e a única operadora de ATM cripto no país, está prestes a alcançar as 10 máquinas, revelou a empresa ao Negócios.



A Mind the Coin "instalará o 10º cripto ATM este mês de março, como parte de sua missão [focada] em oferecer serviços de criptomoedas acessíveis e convenientes em Portugal", explica a empresa em declarações por escrito.

