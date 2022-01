Risco das stablecoins na mira dos reguladores mundiais

Há um tipo de criptomoedas que vive à margem dos holofotes da volatilidade. São as “stablecoins” e o segredo está no facto de a cotação estar diretamente correlacionada com o preço de um ativo real, como o ouro ou o dólar. Se até há pouco tempo as “stablecoins” eram um nicho, hoje são o propulsor do mercado dos criptoativos e o ponto de atração de investidores institucionais e bancos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...