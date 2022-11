Roubini diz que ecossistema das criptomoedas é "completamente corrupto"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O economista Nouriel Roubini, conhecido como "Dr. Doom" – profeta da desgraça, ou 'Dr. Apocalipse' – por ter previsto o crash do imobiliário em 2007 e a consequente crise financeira de 2008, alertou uma vez mais para os perigos do mercado das criptomoedas, destas vez na sequência do crash da plataforma FTX.

"O ecossistema [das cripto] é completamente corrupto", afirmou Roubini num evento organizado pela CNBC em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O professor de Economia na Stern School of Business, da Universidade de Nova Iorque, resumiu o mundo cripto a sete "cês": concealed (opaco), corrupt (corrupto), crooks (patifes), criminals (criminosos), con men (charlatães), carnival barkers (animadores de circo) e Changpeng Zhao (CEO da Binance, conhecido como CZ).

Nouriel Roubini – que ganhou o epíteto de adivinho da pior crise económica e financeira desde a Grande Depressão depois de em 2005 ter advertido para o facto de o "boom" especulativo no mercado imobiliário norte-americano poder levar a uma crise económica – disse nesta sua intervenção que a lição que se pode retirar do colapso da FTX é que "todos deviam estar fora das cripto".

O economista foi também muito crítico de CZ, equiparando-o a outros congéneres do setor cripto, tendo sublinhado que a Binance não tem licença para operar no Reino Unido – e que nos EUA tem uma investigação a decorrer por parte do Departamento norte-americano de Justiça devido a suspeita de branqueamento de capitais.

Roubini expressou ainda o seu desagrado por CZ estar a marcar presença no mesmo evento em Abu Dhabi, tendo advertido os reguladores dos Emirados Árabes Unidos – onde Changpeng Zhao tem casa – para as suas atividades. "Ele é uma bomba-relógio andante", reforçou, ao falar do presidente executivo da Binance (que é a maior plataforma de negociação de cripto).

CZ não demorou a responder. "É um mal-educado", disse a propósito de Roubini. "A energia negativa não serve para nada e este tipo de pessoas são pobres em vida", acrescentou. Sobre as acusações feitas por Roubini a todo o ecossistema das cripto, o CEO da Binance disse que "isso não nos importa".