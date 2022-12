Sam Bankman-Fried libertado da prisão, mas dá casa dos pais como caução

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, vai ser libertado, ficando com uma caução de 250 milhões de dólares e obrigado a ficar em prisão domiciliária na casa dos seus pais em Palo Alto na Califórnia. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Wall Street Journal, depois de um anúncio feito por um juiz federal de Nova Iorque.O jornal adianta ainda que, numa data posterior, Bankman-Fried vai recorrer das acusações de fraude e outras ofensas.O juiz Gabriel Gorenstein concordou libertar o fundador da agora falida plataforma cripto, colocando a casa dos pais do fundador da FTX como caução e bens de outras duas pessoas que não foram ainda nomeadas."O senhor Bankman-Fried cometeu uma fraude de grandes proporções", afirmou o procurador do ministério público, Nicolas Roos, adicionando que existem várias testemunhas, bem como mensagens encriptadas e "milhares de milhares" de documentos de provas.Ainda assim, de acordo com o procurador, a decisão de colocar o fundador da FTX em prisão domiciliária justifica-se devido a Bankman-Fried ter aceite ser extraditado para os Estados Unidos e os seus ativos terem diminuído substancialmente, tornando difícil uma fuga. De acordo com o Financial Times, o multimilionário tinha dito aos jornalistas que tinha apenas 100 mil dólares na conta, depois da FTX ter colapsado.Nessa audição o juiz explicou também que o multimilionário tinha atingido "suficiente notoriedade", o que dificultaria a sua saída dos Estados Unidos, ou a possibilidade de cometer outros crimes. Bankman-Fried vai ter o passaporte confiscado, terá de usar uma pulseira eletrónica e está proibido de realizar transações financeiras acima de mil dólares sem a permissão do Estado.Sam Bankman-Fried tem oito acusações, nomeadamente de conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro, e caso seja determinado culpado pode vir a passar a vida na prisão.