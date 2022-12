E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Alameda Research, que era o braço de investimento e análise da colapsada FTX, defraudou balanços de forma a esconder milhares de milhões de dólares emprestados ao CEO do grupo, Sam Bankman-Fried, e outros executivos, confessou em tribunal a ex-líder da Alameda, Caroline Ellison, depois de assumir a culpa (do ponto de vista criminal) pelo colapso da FTX.

"Preparámos balanços trimestrais que esconderam a dimensão dos empréstimos de milhares de milhões de dólares concedidos pela Alameda aos executivos da FTX e outras partes relacionadas", declarou Ellison no tribunal federal de Manhattan, durante uma audiência no passado dia 19 de dezembro, segundo a transcrição publicada esta sexta-feira.





"Sinceramente lamento o que fiz", acrescentou a executiva, assegurando que vai ajudar as autoridades a reaver os ativos dos clientes da FTX.

A ex-CEO da Alameda deu ainda conta que tinha concordado com Bankman-Fried neste encobrimento. O novo CEO da FTX, John Ray III, encarregue do processo de reestruturação, já tinha revelado no Senado que Sam Bankman-Fried autorizou vários empréstimos para si próprio e os seus pares, mas não referiu que tinha havido manipulação de documentos relativamente a esta questão.





Leia Também Dois sócios do fundador da plataforma de criptomoeda FTX declaram-se culpados de fraude

Na mesma audiência, o cofundador da FTX, Gary Wang, também se considerou culpado dos factos imputados e ofereceu-se para cooperar enquanto testemunha mesmo contra o seu par, Bankman-Fried.

Wang contou ainda que recebeu ordens para alterar o código de conduta da FTX, para que a Alameda tivesse privilégios especiais dentro do grupo, não tendo no entanto dito quem tinha dado instruções para tal. Além disso, apesar destas mudanças nas regras da empresa, tanto investidores como clientes nunca souberam, segundo o cofundador, que o braço de investimento do gigante cripto tinha estes poderes.

Leia Também Bankman-Fried desiste de contestar extradição para os EUA

Já o ex-CEO do grupo recusou considerar-se culpado das acusações penais do procurador Nicolas Roos – que considera que Bankman-Fried teceu "uma fraude com proporções épicas"- admitindo apenas que errou em determinadas decisões ligadas à gestão de risco.

Leia Também FTX já conseguiu salvaguardar mil milhões

O ex-CEO da FTX, considerado um "monge capitalista" pela sua filantropia e conhecido por passar horas fechado no seu escritório onde descansava num puff, está agora em prisão domiciliária preventiva na casa dos pais na Califórnia, depois de ter pago uma fiança após ter sido extraditado das Bahamas para os EUA.