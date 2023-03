Supervisores fazem bitcoin esquecer queda de dois dos maiores parceiros cripto

O mercado das criptomoedas perdeu dois dos seus maiores parceiros do setor da banca. Em cinco dias três bancos fecharam portas: o Silvergate Bank – detido pela Silvergate Capital- o Silicon Valley Bank e mais recentemente o Signature Bank, dando origem àquilo que poderia ter sido uma sequela do “crash” da plataforma FTX, mas que afinal acabou por não o ser. Tudo por que as autoridades norte-americanas proferiram as palavras certas no momento certo.



...