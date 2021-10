DappRadar, que agrega dados relativos ao mundo da "blockchain" e finanças descentralizadas.

Como o nome indica, um NFT é um ativo infungível, ou seja, uma peça única, impossível de ser substituída e que não se gasta com o uso, algo que acontece com os bens fungíveis, como o dinheiro, por exemplo. Quem compra um NFT está a comprar a representação de um bem, como acontece nos cromos da Panini, por exemplo.

As vendas dos chamados ativos não fungíveis (NFT, na sigla em inglês) subiram oito vezes no terceiro trimestre deste ano, face aos três meses anteriores, totalizando os 10,7 mil milhões de dólares, de acordo com a plataformaOs últimos dois meses foram de particular destaque, com as vendas a atingirem um recorde mensal em agosto nos 5,2 mil milhões de dólares, com uma ligeira redução em setembro.Este novo ressurgimento do mercado de NFT aparece numa altura em que cada vez mais figuras públicas em diversas áreas se mostram fãs e apoiantes deste tipo de tecnologia. Foi o caso do cantor Snoop Dogg, do antigo basquetebolista Shaquille O’Neal ou da atual estrela da NBA Stephen Curry.No entanto, apesar do crescimento das vendas de outros investidores, o número de pessoas que compra NFT continua a ser relativamente pequeno, com apenas 265.927 carteiras ativas negociando NFTs no blockchain ethereum no terceiro trimestre, disse NonFungible.com.As maiores vendas neste período foram protagonizadas pelos CryptoPunks, a mais antiga série de cromos digitais, numa altura em que as transações nos mercados secundários já superam os lançamentos iniciais.