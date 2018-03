5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira tem início a reunião de política monetária da Fed. As bolsas continuam também atentas às medidas proteccionistas de Trump, que deverão entrar em vigor a 23 de Março, à espera de saber se mais países, além do México e Canadá, conseguirão ser isentados das novas tarifas sobre o aço e alumínio.

Confiança dos consumidores em foco na Zona Euro

O gabinete de estatística Eurostat divulga os dados sobre a confiança dos consumidores da Zona Euro, num momento em que se mantém um optimismo para a economia da região. Ainda na Europa, destaque também para a confiança dos investidores alemães, medida pelo instituto ZEW, e para a inflação no Reino Unido.





Arranca a reunião de política monetária da Fed

A Reserva Federal norte-americana inicia hoje a reunião de dois dias, na qual debaterá a política monetária, nomeadamente as taxas de juro. Os investidores inquiridos pela Bloomberg apontam uma probabilidade de 90% de Jerome Powell, na sua primeira reunião como presidente do banco central, anunciar uma subida dos juros directores.





Volvo penalizada por acidente mortal com veículo autónomo?

Soube-se ontem que no domingo à noite uma mulher morreu atropelada em Tempe, no estado norte-americano do Arizona, por um veículo de condução autónoma. O automóvel em causa era da Volvo, que tem uma parceria com a Uber nos veículos autónomos. A fabricante automóvel sueca, cujas acções fecharam ontem a cair 1,84%, não quis comentar o sucedido. Na sessão de hoje, a cotação poderá estar a ser penalizada por esta notícia.





Brexit na agenda de Merkel e Varadkar

A chanceler alemã, Angela Merkel, reúne-se hoje em Berlim com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, esperando-se que entre os temas a debater estejam o Brexit e a Cimeira da União Europeia.



Ontem, após semanas de complexas negociações, a UE e o Reino Unido chegaram a um amplo acordo sobre o período de transição que vai enquadrar as relações entre os dois blocos depois de concretizado o Brexit. No entanto, há áreas ainda por afinar. Uma delas é a questão da gestão fronteiriça na Irlanda do Norte.





Bolsas em suspenso à espera das tarifas

A possibilidade de os EUA imporem tarifas adicionais à importação de aço e alumínio [exceptuando os produtos oriundos do México e Canadá, no âmbito do NAFTA], tem gerado crispações entre a Administração Trump e os seus principais parceiros comerciais, como é o caso da UE, e provocado bastantes receios juntos do investidores – com os títulos industriais a serem os mais penalizados nas bolsas de todo o mundo. O mercado continua atento, à espera de desenvolvimentos para saber quais são os países afectados por estas medidas proteccionistas de Trump a partir de sexta-feira.