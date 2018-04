5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Luz Saúde decide saída da bolsa nacional

A Luz Saúde tem convocada para esta sexta-feira uma assembleia de accionistas para votar a perda da qualidade de sociedade aberta. A Fidelidade, principal accionista da Luz Saúde, propõe a exclusão de bolsa pelo elevado nível de concentração do capital da empresa que detém o Hospital da Luz na seguradora detida pelos chineses da Fosun que detêm 98,788% do capital e respectivos direitos de voto. E, por isso, "considera a Fidelidade não se justificar a manutenção do estatuto de sociedade aberta da Luz Saúde", até pelos custos e formalidade que estar cotada representa.



A Fidelidade propõe-se adquirir as acções não detidas com um prémio considerável. "A Fidelidade considera que a contrapartida de 5,71 euros por acção da Luz Saúde constitui uma contrapartida adequada, incluindo um prémio de 2,77 euros relativamente à cotação média ponderada". O preço oferecido tem por base a venda da Fidelidade à Fosun de 49% da Luz Saúde por 267 milhões de euros, montante próximo da capitalização bolsista de 100% da empresa. Apesar da contrapartida para a retirar de bolsa ser acima dos valores de mercado, a Fidelidade disse que pode retirar o processo caso o preço fixado seja superior a 5,75 euros.





Media Capital reage aos resultados, Ibersol e Teixeira Duarte aos novos anúncios

Esta sexta-feira, as acções da Media Capital estarão a reagir às contas do primeiro trimestre, apresentadas ontem depois do fecho da bolsa nacional. A Media Capital manteve os lucros nos 1,94 milhões de euros, uma melhoria de 1% face aos 1,91 milhões um ano antes. A empresa de media explica esta estagnação pelos maiores impostos.



Por outro lado, a ATPS-Sociedade Gestora Participações Sociais, maior accionista da Ibersol, solicitou ontem, também depois do fecho da bolsa, a inclusão de uma proposta de aumento de capital da empresa de restauração na ordem de trabalhos da próxima assembleia-geral anual. A empresa proprietária da marca Burger King e da Pizza Hut em Portugal já tinha visto ser aprovado, na AG de Maio do ano passado, um aumento de capital de seis milhões de euros, de 24 para 30 milhões, por incorporação de reservas livres.



Destaque ainda para a Teixeira Duarte, que ontem anunciou a venda 90% da gestora do Hospital de Cascais, por 19,4 milhões de euros. A Teixeira Duarte "celebrou um contrato para alienação de 90% da sua participada TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, com impacto nos capitais próprios de cerca de 19 milhões de euros, permitindo uma redução do passivo do grupo em 75 milhões de euros", anunciou a construtora liderada por Pedro Teixeira Duarte.



Também já depois do fecho da bolsa, a Novabase convocou os seus accionistas para se reunirem em assembleia-geral no próximo dia 10 de Maio. Da ordem de trabalhos consta a aprovação da proposta de distribuição de um dividendo de 15 cêntimos.



Ainda em matéria de dividendos, a Jerónimo Martins informou que a remuneração accionista de 61,8 cêntimos é paga a 10 de Maio, pelo que o dia 7 é o último em que os títulos negoceiam dando direito a essa remuneração – ou seja, no dia 8 já estarão em ex-dividendo.





INE divulga actividade turística e banca americana inicia época de contas

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os dados relativos à actividade turística em Fevereiro.

No resto da Europa, teremos os dados da inflação em Espanha e na Alemanha, bem como o saldo da balança comercial na Zona Euro, em Fevereiro [anterior: 19,9 mil milhões de euros; estimativa: 20,1 mil milhões de euros].



Nos Estados Unidos, destaque para os dados referentes à confiança dos consumidores, medida pela Universidade de Michigan, em Abril [anterior: 101,4 pontos; estimativa: 101,0 pontos].



No âmbito empresarial, está agendado para hoje um dos principais acontecimentos da semana nos EUA: o arranque da época de resultados dos primeiros três meses deste ano entre as cotadas norte-americanas. Os primeiros a apresentar as suas contas serão os bancos, com destaque para o JPMorgan e Citigroup.



Fora dos Estados Unidos, destaque ainda para a apresentação de contas da indiana Infosys.





Moody’s avalia dívida de Espanha e da Irlanda

A dívida soberana de Espanha e da Irlanda poderá ser reavaliada pela agência de rating Moody’s esta sexta-feira. Já a DBRS poderá ter uma palavra a dizer sobre a Eslováquia, a Fitch sobre o Luxemburgo e a S&P sobre a Polónia.



Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Mercado petrolífero em análise

A Agência Internacional de Energia (AIE) divulga hoje o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero. Ainda no mesmo sector, a Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.



Na sessão de ontem, as cotações do petróleo negociaram no vermelho, depois de terem estado perto de máximos de três anos animadas pela possibilidade de um escalar das tensões no Médio Oriente, o que poderia levar a um conflito que perturbasse a oferta dos países produtores da região. Com o aliviar desses receios, o "ouro negro" regressou então às quedas.