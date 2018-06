5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O conselho de administração pronunciou-se sobre a oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges. E reiterou a visão de que o preço é baixo. Mas não ficou por aqui. Ainda que este seja o argumento que justifica o facto de os membros do conselho de administração terem sido unânimes em dizer que não venderão as acções na OPA, se o preço se mantiver.

A administração da EDP, liderada por António Mexia analisou toda a proposta e considera que a proposta industrial é meritória. Ainda que admita que precisa de ter acesso a mais dados para ter uma opinião mais fundamentada.





Geopolítica continua a condicionar negociação

Se a reunião do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) parecia ir de vento em poupa quando Donald Trump sugeriu que se acabasse com as tarifas aduaneiras, o fim foi bem diferente. O presidente dos EUA não gostou da postura assumida pelo primeiro-ministro do Canadá e recusou assinar o documento que saiu da reunião, onde constava o compromisso de uma política de comércio mais justo. As reacções não demoraram a chegar, com a Alemanha e a França a acusarem os EUA de destruir a confiança e de actuar de forma inconsistente. A Alemanha salientou a necessidade de fortalecimento dos laços na Europa como resposta "à América Primeiro".

E isto numa semana que deverá ficar para a história, com os líderes dos EUA e da Coreia do Norte a reunirem-se pela primeira vez desde a Guerra da Coreia (1950-53). O encontro deverá acontecer no dia 12 de Junho às 9:00, mas Donald Trump e Kim Jong-un chegaram a Singapura este domingo.





Se havia dúvidas sobre o fim do programa de estímulos económicos do BCE, são cada vez menos. Esta semana os governadores reúnem-se e a expectativa é que sejam dadas indicações sobre o fim do programa de compra de dívida. Mas as declarações que têm sido proferidas apontam tronam cada vez mais certo de que o BCE está prestes a fechar a "torneira". E isso tem impacto directo nos juros dos países, uma vez que são os beneficiários directos deste programa.



Este contexto surge numa semana que será marcada pelo regresso do IGCP ao mercado de financiamento. A agência que gere a dívida nacional revelou na sexta-feira que esta semana iria ao mercado realizar um duplo leilão de dívida de longo prazo. O objectivo é financiar mil milhões de euros, a 10 e 5 anos, no dia 13 de Junho.





Sector do papel vai continuar a renovar máximos?

Altri, Navigator e Semapa têm atingido máximos históricos sessão após sessão. A cotada que mais sobe este ano é a Altri, acumulando um ganho superior a 70%. Já a Navigator e a Semapa sobem mais de 30%. Estes ganhos têm estado relacionados com movimentos do sector, com fusões e aquisições a animarem a negociação. Mas não só. A subida de preços dos produtos e as notas de análise de casas de investimento têm ajudado à valorização das acções, mesmo que as cotadas estejam a negociar com preços que superam a maioria das avaliações.