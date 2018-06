5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A agência canadiana de notação financeira manteve o "rating" do Banco Comercial Português no primeiro nível de "lixo", mas em breve poderá decidir colocá-lo na categoria de investimento de qualidade, uma vez que elevou a perspectiva para "positiva".





Com efeito, a Dominion Bond Rating Service (DBRS) manteve a notação da dívida de longo prazo do BCP em ‘BB (alto)’ [primeiro nível da categoria de investimento especulativo, mas elevou a perspectiva ("outlook") para a evolução da qualidade do crédito, de "estável" para "positiva", o que é um bom sinal. O relatório foi divulgado após o fecho da bolsa nacional, pelo que as acções do banco estarão hoje a reagir a esta informação.

A SAD do Sporting confirmou, em diferentes comunicados divulgados na CMVM, que William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost enviaram pedidos de rescisão de contrato, invocando justa causa, tal como já tinham feito Daniel Podence e Rui Patrício. Os anúncios foram feitos já depois do fecho da praça lisboeta, pelo que as acções do clube leonino estarão a reagir hoje a estes desenvolvimentos.





Sendo as acções do Sporting transaccionadas no mercado de chamada, a negociação não é contínua, e sim por leilão, o qual acontece apenas às 10 e meia da manhã e às 3 e meia da tarde, e é apenas nesses dois momentos que há negociação. As ordens de compra e venda vão sendo dadas e ficam no livro de ordens até chegar a hora do leilão.





Itália acalma mercados europeus

Após as declarações do ministro italiano das Finanças, que assegurou lealdade ao Euro, os investidores mostraram-se ontem mais confiantes quanto ao futuro da economia italiana. O suspiro de alívio chegou aos juros a 10 anos da dívida transalpina, que fecharam com uma quebra de 29,3 pontos base para os 2,838%.





Esta forte descida dos juros aconteceu após várias subidas pronunciadas, que ditaram um pico de 3,439% nos juros a 10 anos no final de Maio. Também a Bolsa de Milão sentiu os efeitos positivos deste optimismo, a registar a maior subida desde Abril do ano passado, o que contagiou os restantes mercados europeus.





Trump-King Jong Un centram as atenções

Depois de alguns avanços e recuos, o encontro histórico entre os líderes norte-americano e norte-coreano em Singapura, deu-se finalmente, às 09:00 da manhã locais, 02:00 da manhã em Lisboa. Isto depois de a Casa Branca ter adiantado na semana passada que foram feitos "progressos significativos" nas conversações com Pyongyang.





Os investidores norte-americanos revelaram uma maior prudência na negociação de ontem, na expectativa deste encontro entre Donald Trump e Kim Jong Un.





Brexit, Irão e petróleo debaixo de olho

O parlamento do Reino Unido realiza uma sessão de 12 horas em torno da legislação sobre a saída do país do bloco do euro (Brexit), com inúmeras emendas propostas. A primeira-ministra britânica, Theresa May, não dispõe da maioria necessária para poder controlar o resultado.





Por outro lado, o Parlamento Europeu tem uma sessão plenária em Estrasburgo, com França a debater o acordo nuclear com o Irão – do qual os EUA saíram no mês passado.



Destaque ainda para o crude, com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a divulgar o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero.