5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira as bolsas europeias deverão reagir com agrado ao acordo alcançado na Alemanha entre Seehofer e Merkel, evitando uma crise política. Por cá, os investidores estarão a fazer reflectir as novidades da REN, enquanto nos EUA se espera pelos dados das vendas da Ford e da GM em dia de sessão bolsista mais curta.

Merkel e Seehofer evitam crise política na Alemanha

Horst Seehofer (CSU), ministro alemão do Interior que no domingo ameaçou demitir-se do governo alemão devido às divergências face à sua parceira de coligação, Angela Merkel (CDU), relativamente à política em matéria de imigração e regras de asilo, anunciou ontem à noite que ambas as partes chegaram a acordo. "Temos um acordo", afirmou Seehofer, citado pelo jornal alemão Bild. Seehofer não deu pormenores sobre o compromisso a que chegou com Merkel, mas declarou que já não pretende demitir-se.



Angela Merkel, por sua vez, disse que a Alemanha manterá em centros de controlo os migrantes registados noutros países da União Europeia, enquanto se negoceia o seu retorno, aclamando o acordo alcançado com os seus aliados da Baviera. Segundo a chanceler, o compromisso entre a CDU e a CSU garantirá o respeito pelo princípio da liberdade de circulação dentro do União Europeia, ao mesmo tempo que permitirá à Alemanha tomar "medidas nacionais" de modo a limitar a entrada de migrantes.



Com este anunciado compromisso sobre a migração, termina a perspectiva de uma crise política na Alemanha e as bolsas do Velho Continente deverão estar hoje a reagir em alta – depois de ontem terem negociado no vermelho à conta desta incerteza política em território germânico e da escalada de tensões comerciais entre os EUA e a União Europeia.





REN vende negócio de GPL e ERSE aceita plano de investimentos

A empresa liderada por Rodrigo Costa vai estar hoje em destaque, a reagir a duas informações veiculadas ontem após o fecho da praça lisboeta.



A REN anunciou, já depois do fecho da bolsa, que celebrou um contrato para vender o negócio de gás de petróleo liquefeito (GPL) à Energyco, sem precisar o valor. Por outro lado, a ERSE deu parecer favorável aos primeiros cinco anos do plano de investimento da rede de transporte de electricidade apresentado pela REN, embora este contenha propostas de investimento até 2027 - sobre as quais a entidade reguladora prefere pronunciar-se mais tarde. Nos próximos cinco anos, o valor de investimento proposto pela REN, e que tem agora a luz verde da ERSE, deverá ascender a um máximo de 474 milhões de euros.





Vendas automóveis em foco nos EUA, em sessão mais curta em Wall Street

Hoje é dia de várias fabricantes automóveis, como a norte-americana Ford Motor, a italo-americana Fiat Chrysler e as japonesas Toyota e Honda, apresentarem os dados das suas vendas de Junho, depois de na segunda-feira a norte-americana Tesla já o ter feito.



Nos EUA, onde os dados serão apresentados antes da abertura das bolsas, além da Ford teremos também os números da General Motors, mas com uma diferença: a empresa vai reportar as vendas do segundo trimestre, depois de em Abril ter anunciado que – depois de décadas a divulgar dados mensais – passaria a apresentar trimestralmente os dados das suas vendas automóveis no mercado norte-americano. Assim, serão os seus primeiros números a serem divulgados após o relato das vendas de Março.



Recorde-se que a sessão bolsista será hoje três horas mais curta em Wall Street, encerrando às 18h de Lisboa (13h em Nova Iorque), em antecipação do feriado do Dia da Independência que se celebra esta quarta-feira, 4 de Julho.





Sobe e desce da Tesla centra atenções

As acções da Tesla registaram ontem uma forte volatilidade em bolsa, pelo que hoje estarão na mira dos investidores do outro lado do Atlântico.



Depois de terem estado a disparar 6,4%, à conta do anúncio de que produziu 5.031 Model 3 nos últimos sete dias do segundo trimestre, os títulos da fabricante de veículos eléctricos chegaram a afundar 4% após os analistas de Wall Street terem começado a questionar a sua capacidade para manter um ritmo de produção de 5.000 carros por semana. A empresa liderada por Elon Musk encerrou a sessão a ceder 2,50% para 335,07 dólares.





EUA e Zona Euro divulgam indicadores e FAO apresenta "outlook"

Esta terça-feira, as atenções dos investidores voltam-se para os indicadores das principais economias do mundo. Nos EUA será conhecida a evolução das encomendas à indústria, relativa a Maio. As previsões dos economistas apontam para que estas se tenham mantido inalteradas, depois da queda -0,08% registada no mês anterior.



Quanto à Zona Euro, está prevista a publicação das vendas a retalho, referentes a Maio. Terão avançado 0,1%, prevêem os economistas.



Por outro lado, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), num relatório elaborado em conjunto com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga, esta terça-feira, o seu "outlook" anual sobre produtos agrícolas.