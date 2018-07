5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a EDP Renováveis e os CTT poderão estar a reagir a informações veiculadas ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, e que dizem respeito às duas cotadas. Nos EUA, o destaque vai para a análise das importações automóveis, esperando-se que o Departamento do Comércio determine se é válida a justificação de imposição de tarifas alfandegárias com base em questões de segurança nacional.

Tarifas automóveis em análise nos EUA

O Departamento norte-americano do Comércio conduz dois dias de audições no seu inquérito para determinar se as importações de automóveis representam uma ameaça à segurança nacional. A Administração Trump, recorde-se, tem estado a ponderar impor tarifas de 25% aos automóveis que entrem no país, com base nessa justificação.





Bruxelas avisou Washington de que se os EUA impuserem novas tarifas aduaneiras sobre a indústria europeia de veículos e componentes de automóveis, a UE responderá na mesma moeda, prejudicando o sector automóvel norte-americano, ao agravar as taxas alfandegárias sobre as exportações norte-americanas de automóveis que valem cerca de 294 mil milhões dólares. No entanto, no passado dia 5 de Julho, Angela Merkel mostrou-se favorável à ideia de baixar as tarifas aduaneiras impostas pela UE à importação de automóveis produzidos nos Estados Unidos. A chanceler alemã afirmou que apoiaria o início de conversações com vista a um acordo.





OPA concorrente à EDPR não terá de esperar pela oferta da CTG

Numa resposta a um requerimento da EDP Renováveis, o regulador esclareceu ontem que se surgir uma OPA concorrente sobre a empresa, esta não terá que esperar pelo registo da primeira oferta.





A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) fez este esclarecimento já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as acções da empresa liderada por Manso Neto devrão a reflectir na sessão de hoje esta informação.





Raize disparou 19% no primeiro dia em bolsa

As acções da Raize tiveram uma estreia positiva na primeira sessão no Euronext Access da bolsa de Lisboa. Na chamada das 10:30 os títulos arrancaram nos 2,20 euros, o que correspondia a uma valorização de 10% face ao preço a que as acções foram vendidas na oferta pública de venda (OPV) a um preço fixo de 2,00 euros. Na chamada das 15:30 as acções da fintech aceleraram a subida, fechando o dia nos 2,38 euros.