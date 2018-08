5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira a Navigator, Orey Antunes e Reditus estarão no radar nacional, ao passo que a Tesla e a Harley Davidson centrarão atenções do outro lado do Atlântico. Também a multa à Monsanto promete mexer com as cotações da empresa, bem como da Bayer, que a comprou em 2016. A situação na Turquia, por seu lado, continua a estar em foco.

Navigator, Orey e Reditus no radar nacional

Há três cotadas da bolsa nacional que hoje vão centrar as atenções dos investidores. São elas a Orey Antunes, a Navigator e a Reditus.



A Orey Antunes vai mudar para voltar ao que era, deixando o sector financeiro. A empresa vai recentrar actividade no transporte e logística e o sector financeiro ficará para o principal accionista.



Já no que diz respeito à Navigator, as vendas dos seus produtos nos Estados Unidos, entre Agosto de 2015 e Fevereiro de 2017, afinal vão ter uma taxa de 37,34%, ao contrários dos 0% esperados. A cotada do papel já disse que vai recorrer.



Por outro lado, a Reditus tem uma assembleia-geral agendada para hoje, para votar uma redução de capital de 59 milhões de euros. A administração já avisou: se não for aceite, ou há reforço pelos accionistas ou então a dissolução é o caminho.





Mercados atentos à turbulência na Turquia

A crise na Turquia e o seu contágio aos mercados financeiros vão continuar em foco esta segunda-feira, depois de nas últimas sessões da semana passada os juros da dívida soberana terem disparado e a lira turca ter marcado sucessivos mínimos históricos, devido à incapacidade de o banco central controlar a inflação e em resultado das preocupações em torno da guerra diplomática com os Estados Unidos.



Esta crise acabou por arrastar os mercados globais, com maior expressividade na sexta-feira, e hoje aguarda-se pela reacção dos investidores depois de um fim-de-semana que pouco ajudou a dissipar receios. Entretanto, ao final da noite de domingo, o ministro turco das Finanças, Berat Albayrak, disse que a Turquia já delineou um plano de acção que começará a implementar na segunda-feira de manhã com vista a aliviar os receios dos investidores.





Tesla e Harley em destaque na negociação em Wall Street

A fabricante norte-americana de veículos eléctricos Tesla continua na mira dos investidores, depois de no dia 7 de Agosto o seu CEO, Elon Musk, ter anunciado num tweet que estava a pensar retirá-la de bolsa, tornando-a uma empresa de capital fechado. O mercado reagiu de imediato em alta, mas depois corrigiu nas sessões seguintes.



Outra cotada dos EUA que estará a sobressair na negociação desta segunda-feira será a Harley Davidson. Em inícios deste ano, a Harley anunciou que pretendia transferir a sua produção de motorizadas dos EUA para as suas instalações na União Europeia. Isto para evitar as tarifas aduaneiras impostas pelo bloco europeu às motorizadas como medida de retaliação perante as taxas alfandegárias adicionais sobre o aço e alumínio decretadas pela Administração Trump. O chefe da Casa Branca não gostou e criticou duramente a empresa. E este domingo decidiu apoiar um boicote à fabricante de motorizadas sediada no Wisconsin. Donald Trump ameaça atrair para os Estados Unidos fabricantes estrangeiras de motorizadas, de modo a aumentar a concorrência.





Monsanto com multa milionária e inédita por substância em herbicida

A agroquímica Monsanto foi condenada, em tribunal, a pagar 290 milhões de dólares de multa por não ter informado sobre a perigosidade do herbicida Roundup, que terá estado na origem de um cancro num jardineiro. A Monsanto, comprada pela alemã Bayer em 2016, foi processada pelo jardineiro americano, de 46 anos, vítima de um cancro em fase terminal.



A empresa já fez saber que iria recorrer, mas para os jurados foi responsável por falha negligente e, segundo o processo, sabia ou devia saber que o seu produto era "perigoso". Na negociação bolsista desta segunda-feira, as acções da Monsanto e da Bayer deverão estar a reagir a esta pesada multa.





INE divulga actividade turística e Itália tem dados da inflação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira os dados da actividade turística de Junho de 2018 e o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços também durante o mês de Junho.



Por outro lado, destaque para os dados da inflação de Itália que serão também divulgados hoje.