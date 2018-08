5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Confiança dos empresários na Alemanha

O dia será fraco na divulgação de indicadores económicos a nível global, sendo apenas de destacar a publicação, por parte do Ifo, do índice que mede a confiança dos empresários alemães. Um bom barómetro para medir o grau de abrandamento da economia europeia e o impacto da imposição de tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos nos níveis de confiança dos gestores.





A Tesla tem vivido dias agitados, sobretudo por culpa do seu presidente. A 7 de Agosto lançou uma "bomba" através da sua conta de Twitter, ao revelar que estava a considerar retirar a fabricante de automóveis eléctricos da bolsa. As acções sofreram com a novidade, bem como com a polémica entrevista de Elon Musk ao New York Times, sendo que agora o CEO da Tesla veio assegurar a continuidade da empresa em bolsa. Musk anunciou na sexta-feira que a companhia vai permanecer no mercado de capitais, sendo que a decisão foi tomada com base no "feedback" de accionistas, incluindo investidores institucionais. Resta agora saber como vão reagir as acções da Tesla.









O "chairman" da Martifer reduziu a posição na cotada, tendo alienado 100 mil acções na sessão de 10 de Agosto, tendo com a operação encaixado 45 mil euros. Após esta venda, a Black and Blue Investments, da qual Carlos Martins é accionista e administrador, reduziu a sua participação na Martifer para 0,306%. Carlos Martins já não é o CEO da Martifer, mas esta venda poderá ter impacto na cotação das acções da empresa esta segunda-feira.



Regressam as notícias de venda da Meo

Ao longo dos últimos meses têm sido muitas as notícias que dão conta que a Altice pretende vender o negócio de telecomunicações em Portugal, sendo que a todas elas a empresa de Patrick Drahi reage com um desmentido. Foi o que voltou a acontecer este sábado, com o Expresso a avançar que Miguel Relvas está a trabalhar com investidores que querem comprar a Meo, ao que a empresa respondeu que "mais uma vez, a Altice Portugal vem esclarecer que não há qualquer processo de alienação em análise" e "reitera que não há qualquer proposta de compra, nem é equacionada qualquer intenção de venda da operação em Portugal".





Hoje é feriado no Reino Unido, pelo que a London Stock Exchange estará encerrada, o que poderá limitar ainda mais a liquidez no mercado europeu, que já é escassa devido ao período de férias.