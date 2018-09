5 coisas que precisa de saber para começar o dia

É esta quinta-feira que termina a consulta pública sobre a imposição de tarifas dos Estados Unidos sobre a China (e não quarta-feira como o Negócios erradamente escreveu ontem neste espaço). Na semana passada foi notícia que o presidente Donald Trump quer mesmo avançar com a imposição de novas tarifas sobre 6 mil produtos chineses, no valor de 200 mil milhões de dólares, precisamente depois de terminar esta consulta pública. Esta perspectiva tem pressionado os mercados financeiros esta semana.

A turbulência nos mercados emergentes é a principal responsável pelo momento negativo das bolsas mundiais, que estão a cair há quatro sessões seguidas. As praças europeias têm sido bastante penalizadas e em Lisboa o PSI-20 cai há sete sessões e está em mínimos de Março. Os analistas estimam que a tendência negativa vai continuar e alertam para os perigos do contágio da crise na Turquia e Argentina a outras economias emergentes.





São vários os dados económicos relevantes que serão revelados esta quinta-feira nos Estados Unidos. A começar pelo emprego, pois a ADP deverá anunciar que a economia norte-americana criou 190 mil novos postos de trabalho em Agosto (abaixo dos 219 mil registados em Julho). O Departamento do Trabalho revela o habitual relatório semanal dos novos pedidos de subsídio de desemprego, sendo que hoje também serão conhecidas as encomendas de bens duradouros em Julho e divulgado índice ISM que mede a evolução do sector dos serviços na maior economia do mundo. Na Europa destaque para as encomendas às fábricas na Alemanha e decisões de três bancos centrais: Suécia, Ucrânia e Sérvia.





O petróleo negociou em terreno negativo na quarta-feira uma vez que as tempestades que assolam a costa dos Estados Unidos enfraqueceram e afastaram-se das áreas onde estão localizadas as plataformas petrolíferas. Hoje serão revelados dados que poderão inverter esta tendência. O Departamento de Energia dos EUA revela os "stocks" da matéria-prima e os analistas apontam para uma descida de 2,5 milhões de barris nos inventários de crude. O American Petroleum Institute (API) revelou ontem que os stocks terão descido em 1,2 milhões de barris. O WTI fechou ontem em Nova Iorque a cair mais de 1% e a negociar abaixo dos 69 dólares.

SAD do Benfica acusada de 30 crimes

Depois das fortes subidas motivadas pelo apuramento para a Liga dos Campeões, as acções da SAD do Benfica registaram uma queda acentuada na sessão de quarta-feira, depois de ser conhecida a acusação do Ministério Público aos 30 crimes que imputa à cotada. As acções afundaram 15,09% para 1,885 euros, tendo sido transaccionadas quase 30 mil títulos. Já depois do fecho da sessão a SAD do Benfica emitiu um comunicado à CMVM, onde alega que as acusações do Ministério Público "carecem em absoluto de fundamento".