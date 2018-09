5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Um ano depois de ter surpreendido ao retirar Portugal de um nível de investimento especulativo, a Standard & Poor's tem agendada uma possível acção de "rating" para o país. Actualmente, a agência avalia a dívida portuguesa em "BBB-".

A S&P poderá também pronunciar-se sobre a dívida soberana da Finlândia, Dinamarca, Áustria e Luxemburgo. Por outro lado, a Moody’s pode rever a sua avaliação da União Europeia e da Polónia.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Tribunal rejeita readmissão de administradores da Pharol na Oi

Um tribunal brasileiro rejeitou o pedido de restabelecimento dos mandatos dos administradores da Pharol no conselho de administração da Oi até que esteja concluído o aumento de capital da operadora brasileira. Também o pedido de arresto de bens da Oi em Portugal solicitado pela Pharol foi "chumbado".

As acções da cotada liderada por Palha da Silva deverão estar hoje a reagir a este revés judicial no Brasil.





Plataformas de petróleo e gás nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.

As cotações do crude estiveram ontem a negociar em baixa, a corrigirem das subidas da véspera – quando o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, superou a fasquia dos 80 dólares por barril.





A evolução da balança comercial no euro

Esta sexta-feira serão divulgados, pelo Euroostat, os dados de Julho relativos à balança comercial na Zona Euro.

Nos EUA, o destaque irá para os números das vendas a retalho em Agosto, bem como para a produção industrial, também em Agosto [anterior:0,1%; estimativas: 0,4%].





Dados da China também estão em foco

Num momento em que a China continua a ser o principal alvo das tarifas comerciais de Donald Trump, o país agendou para hoje a divulgação de vários indicadores económicos relevantes.

A evolução da produção industrial e das vendas a retalho chinesas em Agosto poderão estar a mexer com os restantes mercados.