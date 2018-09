5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Os accionistas da EDP decidiram, por unanimidade, avançar com um processo contra o Estado português devido aos chamados custos inovatórios que o Governo não quer reconhecer. Esta decisão pode atirar para um prejuízo a eléctrica liderada por António Mexia.

A informação foi dada já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que os títulos da EDP estarão hoje a reagir a estes novos dados.





Tesla e Boeing no radar dos investidores

A Tesla e a Boeing estarão hoje em foco na negociação em bolsa do outro lado do Atlântico, a primeira com potencial de descida e a segunda de subida, devido às informações avançadas ontem já depois do fecho das bolsas no horário regular.

No que diz respeito à fabricante de veículos eléctricos, a autoridade reguladora do mercado de capitais nos EUA intentou uma acção contra Elon Musk, CEO da Tesla, alegando fraude bolsista – o que levou as acções a caírem mais de 11% na negociação fora de horas, logo a seguir a esta notícia. Já a construtora aeronáutica norte-americana Boeing viu ser-lhe adjudicado um contrato no valor de 9,2 mil milhões de dólares (7,8 mil milhões de euros) para construir o novo jacto de treino da força aérea do país, pelo que hoje deverá estar a reagir em alta na sessão regular (depois de ontem registar uma valorização assim que a informação foi avançada).





INE divulga dados da inflação e do emprego

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a estimativa rápida da inflação de Setembro, bem como as estimativas mensais de emprego e desemprego em Agosto.

Além disso, serão divulgadois índices de produção industrial em Agosto e do índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho também em Agosto.





PIB do Reino Unido e desemprego na Alemanha centram atenções

Na Europa teremos hoje números importantes. Do Reino Unido vêm os indicadores da confiança dos consumidores e dos empresários, bem como os dados relativos ao PIB. Já na Alemanha, destaque para os valores do desemprego.

Por seu lado, o consumo nos EUA deverá ter crescido a um ritmo mais lento no mês de Agosto, segundo as estimativas da Bloomberg. O indicador deverá ter avançado 0,3%, face a Julho, segundo a agência de notícias.





Plataformas de petróleo e gás nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Ontem, os preços do crude negociaram em alta nos principais mercados internacionais, animados pela perspectiva de uma quebra na oferta de petróleo no mercado devido às sanções dos EUA contra o Teerão – não estando, pelo menos para já, previsto que a OPEP consiga colmatar essa redução das exportações iranianas.