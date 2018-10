5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira arranca a divulgação dos resultados do terceiro trimestre nos EUA, onde a Tesla, a GE e o Facebook continuam no radar dos investidores.

Tesla, General Electric e Facebook no radar dos investidores

A Tesla ajudou a animar a negociação bolsista do outro lado do Atlântico na sessão de ontem. Depois de na semana passada a autoridade reguladora do mercado de capitais nos EUA ter intentado uma acção contra Elon Musk, CEO da Tesla, alegando fraude bolsista, as acções afundaram. Mas Musk acedeu a deixar as rédeas da presidência do conselho de administração da fabricante de veículos eléctricos, mantendo-se apenas como presidente executivo, o que levou a que ontem as acções disparassem, fechando a escalar 17,35% para 310,70 dólares. Além disso, Musk anunciou um aumento na produção do Model 3 no terceiro trimestre, o que colocou a empresa à beira de registar lucros.

Outra cotada que deu gás às praças norte-americanas foi a General Electric, uma vez que o mercado gostou do novo nome para comandar a empresa. A GE despediu ontem, inesperadamente, o CEO John Flannery e substituiu-o por um administrador da empresa, Larry Culp. As acções encerraram a subir 7,09% para 12,09 dólares.

A pressionar esteve o Facebook, que perdeu 1,23% para 162,44 dólares, devido à possibilidade de ser multado pela falha de segurança que comprometeu milhões de contas da rede social. Isto no mesmo dia em que a tecnológica anunciou que Adam Mosseri irá presidir ao Instagram. Mosseri, há já muito na empresa de partilha de fotos que faz parte do grupo Facebook, substitui os dois co-CEO (e co-fundadores) que se demitiram na semana passada.





Arrancam os resultados trimestrais nos EUA

Esta terça-feira arranca a época de apresentação dos resultados do terceiro trimestre, com destaque para a PepsiCo, que vai revelar ao mercado os números da sua actividade no período entre Julho e Setembro.

A PepsiCo divulga as contas do terceiro trimestre antes da abertura da bolsa nova-iorquina.





Fabricantes automóveis divulgam dados de vendas

A General Motors, Ford, Fiat Chrysler e outras fabricantes automóveis divulgam, esta terça-feira, os dados relativos às vendas nos Estados Unidos.

Estes dados serão seguidos com atenção numa altura em que o sector automóvel está no centro das atenções devido à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.





Os dados da Zona Euro e o discurso de Powell

O Eurostat divulga hoje o índice de preços no produtor, em Agosto [anterior: 4,0%; estimativa: 3,9%] na Zona Euro.

Do outro lado do Atlântico, o destaque vai para o discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, na assembleia anual da NABE (National Association for Business Economics), em Boston.





Mercados continuam encerrados na China

Os mercados chineses continuam hoje encerrados e assim vai ser até ao final da semana, devido à comemoração de feriados nacionais.

Assim, os dados hoje divulgados relativos às vendas a retalho em Hong Kong não irão ter reflexo em bolsa.