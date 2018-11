5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira, a Semapa, Altri, Cofina e Ramada estarão a reagir aos resultados divulgados ontem depois do fecho da bolsa. Em destaque estará também a decisão de política monetária do Banco de Inglaterra e as contas da Apple.

Altri, Semapa, Cofina e Ramada reagem às contas

A Altri, a Semapa e a Cofina estarão a reagir à divulgação dos seus resultados dos primeiros nove meses do ano, feita ontem após o fecho da bolsa.

A Cofina mais do que duplicou os lucros até Setembro e a Ramada Investimentos e Indústria, a nova designação adoptada pela F. Ramada SGPS desde Junho de 2018, viu o resultado líquido crescer 31,1%.





Semapa, Navigator e Secil com novos chairman

Heinz-Peter Elstrodt, que tem trabalhado com a Semapa na transição e empresa familiar para profissional, vai ser o presidente do conselho de administração da holding depois da morte de Pedro Queiroz Pereira. O CEO continuará a ser João Castello Branco, que acumula com os cargos de chairman da Navigator e da Secil.

O comunicado foi feito após o fecho da bolsa nacional, pelo que a notícia poderá hoje influenciar a cotação da Semapa e Navigator.



Banco de Inglaterra mantém juros

Uma semana depois do Banco Central Europeu (BCE), será a vez do Banco de Inglaterra realizar a sua reunião de política monetária. No encontro de Agosto, o governador Mark Carney anunciou uma subida do preço do dinheiro para os 0,75%. Foi o segundo aumento da taxa de juro em menos de um ano.

No encontro desta semana, os economistas não antecipam alterações na política monetária. Por isso, as atenções dos investidores estarão voltadas para as questões que podem ser colocadas relativas ao Brexit.





Apple e Credit Suisse divulgam resultados

A apresentação de resultados prossegue a bom ritmo e hoje será a vez de empresas como o banco suíço Credit Suisse e a tecnológica norte-americana Apple.

Além disso, a Ford, Fiat Chrysler e outras fabricantes automóveis reportam os dados sobre as suas vendas em Outubro nos Estados Unidos.





Pedidos de subsídio de desemprego em foco nos EUA

Os EUA reportam hoje os dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego na última semana [anterior: 215 mil; estimativa: 213 mil], bem como os números dos gastos na construção, em Setembro [anterior: 0,1%; estimativa: 0,2%].

No resto do mundo, destaque para a produção industrial no Brasil e para o PMI industrial no Reino Unido, Turquia, Canadá e México.