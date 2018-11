5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Sporting SAD garantiu ontem à noite a concretização do empréstimo obrigacionista que tem em curso – ao superar o limite mínimo de 15 milhões de euros para que a operação avançasse. Assim, a menos de 24 horas do final da oferta de subscrição, a SAD "leonina" assegurou a concretização da operação.





Em declarações à SportTV, Francisco Zenha, vice-presidente da SAD com o pelouro das finanças, revelou que foram recolhidas ordens de subscrição correspondentes a "cerca de 19 milhões de euros".





BCE publica relatos da última reunião

O Banco Central Europeu (BCE) publica, esta quinta-feira, os relatos relativos à última reunião de política monetária, que ocorreu a 24 e 25 de Outubro.

Neste encontro de Outubro, o presidente do BCE, Mario Draghi, confirmou as indicações de política monetária que tinha vindo a dar desde Junho. Os juros ficaram inalterados e o programa de compra líquida de activos deverá terminar no final deste ano.





Acção de Graças encerra mercados nos EUA

Neste dia, do outro lado do Atlântico, assinala-se o dia de Acção de Graças, pelo que os mercados estarão encerrados.

Amanhã – dia em que se assinala a Black Friday – os mercados norte-americanos reabrem, mas fecham mais cedo, o que leva a que esta semana o volume de negociação seja mais fraco nos EUA.





Confiança dos consumidores da Zona Euro

O Eurostat divulga esta quinta-feira os dados relativos à confiança dos consumidores na Zona Euro, em Novembro [anterior: -2,7 pontos; estimativa: -3,0 pontos].

Ainda na Europa, destaque para os dados relativos à confiança dos empresários da área industrial.





Itália trava queda da Europa e alivia juros

A sessão de ontem foi marcada pelas notícias de que Itália deverá estar disposta a fazer alterações à proposta orçamental, depois de Bruxelas ter rejeitado formalmente o esboço apresentado.

Esta possibilidade puxou pelas bolsas europeias e provocou também o alívio dos juros. Por outro lado, os preços do petróleo estiveram também a recuperar das fortes quedas das jornadas anteriores, muito à conta do aumento da procura de gasolina e gasóleo nos Estados Unidos.